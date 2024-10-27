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Каррагер об Артете после 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы думали, он ученик Гвардиолы, но Микель постепенно превращается в Моуринью. «Арсенал» отступил во 2-м тайме»

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), ведя в счете с 43-й минуты и упустив победу на 81-й.

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