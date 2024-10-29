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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

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