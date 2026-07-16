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Как построить автономный бассейн мечты в Ставропольском крае: технологии 2026 года без хлора и лишних затрат

Как построить автономный бассейн мечты в Ставропольском крае: технологии 2026 года без хлора и лишних затрат

Задуматься о собственном водоеме на участке меня заставило прошлогоднее аномально жаркое лето. Когда воздух прогревается до сорока градусов, а единственный ветерок несет раскаленную пыль, желание нырнуть в прохладную воду становится не прихотью, а базовой потребностью.

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