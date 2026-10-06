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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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На экскурсии в районе Щукино покажут дом, где бывал Высоцкий

На экскурсии в районе Щукино покажут дом, где бывал Высоцкий

В субботу 10 октября библиотека № 245 приглашает прогуляться по району Щукино и стать участником краеведческой экскурсии «Улица Берзарина».

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