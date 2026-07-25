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Царьград

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Алма-Ата построила 35 из 40 станций для предупреждения землетрясений

Алма-Ата построила 35 из 40 станций для предупреждения землетрясений

В Алма-Ате завершено строительство 35 из 40 сейсмических станций, интегрируемых с существующей сетью для расширения мониторинга землетрясений.

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