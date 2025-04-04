Степан Терехов: «Планируем вернуться в Екатеринбург»

Фото: ak-bars.ru Защитник «Ак Барса» Степан Терехов после проигранной пятой встречи с «Автомобилистом» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина поделился мыслями, почему не получилось забросить в этом матче.
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