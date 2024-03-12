🕯 В Керчи простились с бойцом спецоперации Владимир Бугай родился в Керчи в 1978 году. Много лет проработал докером в Керченском морском торговом порту.
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🕯 В Керчи простились с бойцом спецоперации Владимир Бугай родился в Керчи в 1978 году. Много лет проработал докером в Керченском морском торговом порту.