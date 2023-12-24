Рельефное вязание, объёмная резинка. Шапка двухцветной резинкой бриошь.

Шапка-скелет дизайнер Беата Джезек СОКРАЩЕНИЯ л – лицевая брл - лицевая бриошь бри - изнаночная бриошь сн1нк после л или брл = завести рабочую нить под спицей впереди работы, снять следующую петлю изнаночной, затем накинуть нить над спицей (и над снятой петлёй) назад, в положение провязывания следующей петли сн1нк после и или бри = рабочая нить уже впереди, снять следующую петлю изнаночной, затем накинуть нить над спицей (и над снятой петлёй), затем завести вперёд под спицу, в положение провязывания следующей петли брЛн уб (убавка 2 п с наклоном влево, включает 3 п) = снять первую петлю А лиц.