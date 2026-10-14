Турецкая сказка разбилась о финансы, или «Как разводят одиноких туристок» Мёд восточных комплиментов, лукавый блеск в глазах и обещания вечной любви под луной Средиземного моря – вот стандартный набор обольщений, которым турецкие «принцы» обрабатывают одиноких туристок.
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