Кремний, подвинься: в России разработали технологию транзисторов толщиной 0,65 нм

Вместо кремния — дисульфид молибденаУченые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали первую в России технологию изготовления транзисторов на основе дисульфида молибдена — двумерного полупроводника, который считается одним из главных кандидатов на замену кремния в электронике будущего.
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