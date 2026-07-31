Кремний, подвинься: в России разработали технологию транзисторов толщиной 0,65 нм

Вместо кремния — дисульфид молибденаУченые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали первую в России технологию изготовления транзисторов на основе дисульфида молибдена — двумерного полупроводника, который считается одним из главных кандидатов на замену кремния в электронике будущего.