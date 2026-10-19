Автор: Николай Анфалов На Украине случился «холопий бунт». Львовский облсовет с подачи депутата от «Слуг» Зеленского Юрия Бучко принял удивительную заяву, запрещающую Дональду Трампу оказывать давление на Украину.
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