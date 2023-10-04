Подумаешь, забыл. Что возмущаться-то?

Геннадий ткаченко

"Четкий план рушился на глазах, и из спокойного, бодрого и деятельного утро превращалось в авральное." Убрать со стола картошку, вымыть сковороду и вытереть столешницу - это особый аврал, я б сказал, авралище, наверное женщины тратят на это по паре часов. мужик, конечно, мудак, что не убрал за собой, но устраивать скандал из-за 3-5 минут элементарной не сложной работы... в конце-концов можно было разбудить этого забывчивого фрилансера и сказать, что он должен убрать за собой, пока супруга погладит дитятко по головке, успокоив тем самым перед очень страшным, ужасным, даже можно сказать, чудовищным днем - 1 сентября