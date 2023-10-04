Лена проснулась в 5.20 от трели будильника. Перед ней стояло несколько важных задач. В срочном порядке доделать свою удаленную работу.
Подумаешь, забыл. Что возмущаться-то?
Комментарии
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Геннадий ткаченко
"Четкий план рушился на глазах, и из спокойного, бодрого и деятельного утро превращалось в авральное." Убрать со стола картошку, вымыть сковороду и вытереть столешницу - это особый аврал, я б сказал, авралище, наверное женщины тратят на это по паре часов. мужик, конечно, мудак, что не убрал за собой, но устраивать скандал из-за 3-5 минут элементарной не сложной работы... в конце-концов можно было разбудить этого забывчивого фрилансера и сказать, что он должен убрать за собой, пока супруга погладит дитятко по головке, успокоив тем самым перед очень страшным, ужасным, даже можно сказать, чудовищным днем - 1 сентября
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11 час.
Елена Львовна
👍😂
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11 час.
Николай Николаевич
Ребёнок болен. Для вас это весело? Разбудить мурло? Он встанет,не проснется,но встанет и будет ныть. Потому что мурло. А вы кто? То же?
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5 час.
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