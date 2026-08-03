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Аргументы недели

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Вместо нейтралитета — поддержка Украины: финский эксперт о рисках для страны

Вместо нейтралитета — поддержка Украины: финский эксперт о рисках для страны

Профессор Хельсинского университета Малинен: «Финляндия опять совершила две крайне глупые ошибки: 1) Мы полагались на „американский щит“.

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