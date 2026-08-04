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stroimdom21

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Мой путь от питбулей к спасению свиней: история о доме, где лечат души и тела

Мой путь от питбулей к спасению свиней: история о доме, где лечат души и тела

Всю свою сознательную жизнь я посвятила животным, которых общество привыкло списывать со счетов. Два десятка лет мы с мужем Константином возвращали к нормальному существованию питбулей — собак с самой незаслуженно испорченной репутацией.

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