Мой путь от питбулей к спасению свиней: история о доме, где лечат души и тела

Всю свою сознательную жизнь я посвятила животным, которых общество привыкло списывать со счетов. Два десятка лет мы с мужем Константином возвращали к нормальному существованию питбулей — собак с самой незаслуженно испорченной репутацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии