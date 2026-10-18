Второй месяц осени пролетает незаметно - будто кто‑то слегка подкрутил ход часов. Снега еще не было, и, пожалуй, это даже к лучшему.
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