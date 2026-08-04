Житель Крыма по заданию СБУ печатал детали для дронов на 3D-принтере и был задержан

Мужчину завербовал сотрудник СБУ: сначала он передавал данные о передвижении военной техники в Крыму, затем по заданию куратора начал изготавливать компоненты для дронов, в том числе способных сбрасывать боеприпасы.
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