В Запорожской области украинские военные устраивали засады, притворяясь мёртвыми В ходе освобождения подразделениями ВС России населённого пункта Червоный Яр в Запорожской области украинские военные устраивали засады для наших бойцов, притворяясь мертвыми.
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