Ахметов прокомментировал переход в «Зенит»

Ильзат Ахметов высказался о подписании контракта с «Зенитом». Новобранец «Зенита» Ильзат Ахметов поделился эмоциями от перехода в команду из Санкт-Петербурга, подчеркнув, что постарается принести клубу максимальную пользу.
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