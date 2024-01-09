Ахметов прокомментировал переход в «Зенит»

Ильзат Ахметов высказался о подписании контракта с «Зенитом». Новобранец «Зенита» Ильзат Ахметов поделился эмоциями от перехода в команду из Санкт-Петербурга, подчеркнув, что постарается принести клубу максимальную пользу.