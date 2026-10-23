© Stephanie Lecocq/ReutersРоссийский полузащитник Алексей Батраков занял третье место в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Турции по версии Международного центра спортивных исследований, широко известного как CIES.
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