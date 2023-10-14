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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанхай (ATP). 1/2 финала. Рублев поборется с Димитровым, Хуркач – с Кордой

Хуберт Хуркач встретится с Себастьяном Кордой. Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 4 – 15 октября 2023 ATP 1000 Призовой фонд – 8 800 000 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Хуберт Хуркач (Польша)  Фабиан Марожан (Венгрия) 4:6|6:1|6:3 Дата проведения 12 октября, 10.

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