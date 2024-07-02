«На эти деньги прожить невозможно»: Миронов призвал к справедливости

Модернизация налоговой системы продолжается. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что статистические данные о ситуации с доходами разных групп населения РФ подтверждают правильность и востребованность предложений СРЗП по модернизации налоговой системы, направленных на преодоление социального неравенства в стране.