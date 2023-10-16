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Нижегородская правда

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Мининский университет запустил лекции по экологии в парке «Швейцария»

Мининский университет запустил лекции по экологии в парке «Швейцария»

Мининский университет запустил интерактивные лекции в Экоториуме парка «Швейцария». В рамках соглашения с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области преподаватели естественно-географического факультета расскажут о разных аспектах экологического образа жизни.

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