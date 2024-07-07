Итальянский туристический рай вынужден отказывать посетителям

6668 Расположенный на вершине холма на итальянском острове Сицилия, Агридженто — рай для туристов. Под археологическими сооружениями и реликвиями Долины Храмов находится древняя, похожая на лабиринт система акведуков, которая до сих пор собирает воду.
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