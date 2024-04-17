ФРС США не будет спешить снижать ставки - Пауэлл

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник, что процентные ставки, возможно, придется оставаться высокими в течение длительного времени, поскольку борьба за сдерживание инфляции продолжается.
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