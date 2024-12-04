Самолет из Челябинска в Норильск задерживается почти на шесть часов

Челябинцы не могут вылететь в Норильск. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс №1279 по маршруту «Челябинск- Норильск» авиакомпании «Red Wings».