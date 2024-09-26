Жизнь под обстрелами: гуманитарная катастрофа в южном Ливане Ольга ВайленкоВ последние дни южный Ливан стал ареной ужасающих событий, которые в очередной раз продемонстрировали хрупкость человеческой жизни в условиях военного конфликта.