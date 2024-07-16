Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Странно, что практически никто не вспомнил слова Евгения Викторовича Пригожина, сказанные ещё год назад и воплотившиеся в жизнь на прошлой неделе.
Всё знал и всё понимал. Прогноз Пригожина сбылся спустя год
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Алексей Тан
Многомиллиардная империя. Кто управляет бизнесом Евгения Пригожина в ЦАР - Газета.Ru Газета.Ru=============== Газета. Ру...., всегда была разносчиком БЛЕВОТИНЫ... и служит рупором 5-ой колонны!.... верить им... верить ИНОРОДЦАМ.
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5 час.
Sergiy Che
Ну могу другие СМИ коль эта не нра))) - https://news.ru/africa/nazvan-nyneshnij-rukovoditel-biznesa-prigozhina-v-car/ Или - https://news.rambler.ru/army/51468283-nazvan-rukovoditel-biznesa-prigozhina-v-tsar/ или вот ишшо - https://vesiskitim.ru/2023/09/24/v-chi-ruki-popal-biznes-prigozhina-v-afrike-posle-krusheniia-dzheta-dmitrii-sytyi-zaveduet-postavkoi-almazov-zolota-i-dereva-vagnery-zadaiut-vse-bolshe-voprosov-iz-za-ego-predannosti-povaru-putina вот ещё - https://www.rbc.ru/politics/25/08/2023/64e86b2c9a7947030853bd7b Если мало накидаем сколь хошь!! 😜
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4 час.
Sergiy Che
А пассаж про "ИНОРОДЦЕВ" особенно ржачен когда его пишет нерусь Тан пытаясь отмазать еврейского олигарха из уголовников обиравшего казну русских налогоплатильщиков!! 🤣
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4 час.
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