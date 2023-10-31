«Остапа понесло»: армянский советник Погосян заявил о территориальных претензиях Армении на российскую землю

Всем доброго времени суток. Странные дела творятся в мире, крайне странные. Если о бессильных потугах жителей страны «У» на российский полуостров не слышал только ленивый, то последние заявления экс-советника и блогера Владимира Погосяна заставляют выпасть в осадок.
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