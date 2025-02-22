Завершают праздничные забеги женщины и мужчины 🔥👏🏆 В числе лидеров среди лыжниц традиционно - Домородова Любовь, Наталья Митрога, Егорова Ирина.
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Завершают праздничные забеги женщины и мужчины 🔥👏🏆 В числе лидеров среди лыжниц традиционно - Домородова Любовь, Наталья Митрога, Егорова Ирина.