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Антифашист

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Британские ВМС следят за российскими кораблями

Британские ВМС следят за российскими кораблями

Пресс-служба военно-морских сил Британии сообщила, что российские военные корабли взяли под сопровождение два грузовых судна, проходивших через Северное море и пролив Ла-Манш.

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