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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Словесная провокация или подготовка атаки? Что стоит за желанием ВСУ омрачить парад Победы

Словесная провокация или подготовка атаки? Что стоит за желанием ВСУ омрачить парад Победы

Угрозы Зеленского сочетаются с попытками Трампа присвоить победу во Второй мировой войне Отвергнутое Зеленским перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, а также его намеки об угрозах безопасности иностранным политикам, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы, вызывают у наблюдателей опасения об ударах по местам проведения торжеств.

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