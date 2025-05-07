Словесная провокация или подготовка атаки? Что стоит за желанием ВСУ омрачить парад Победы

Угрозы Зеленского сочетаются с попытками Трампа присвоить победу во Второй мировой войне Отвергнутое Зеленским перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, а также его намеки об угрозах безопасности иностранным политикам, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы, вызывают у наблюдателей опасения об ударах по местам проведения торжеств.