Глава МИД Чехии Липавский заявил, что у России нет никаких прав на снесённый памятник маршалу СССР Коневу

В ответ на просьбу российского посла в Чехии Александра Змеевского помочь в определении местонахождения демонтированного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что у Москвы на этот монумент нет никаких прав.
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