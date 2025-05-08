Глава МИД Чехии Липавский заявил, что у России нет никаких прав на снесённый памятник маршалу СССР Коневу

В ответ на просьбу российского посла в Чехии Александра Змеевского помочь в определении местонахождения демонтированного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что у Москвы на этот монумент нет никаких прав.