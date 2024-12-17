Вернёт ли Россия свои "замороженные" активы? Шансы оценил экономист Надоршин

Владимир Алтайцев

😁👍😁😁😁😁😁😁😁😁 Активы ждёт такая же судьба, как и золото РИ в Англии, отданное туда в ПМВ в обмен на оружие. Но ни оружие, ни деньги назад ни РИ, ни СССР, ни РФ не получила. Заметьте - РИ отдала деньги своему союзнику Англии, а Набиуллина отдала заведомо зная, что сливает миллиарды нашим врагам. Укравшему миллион дают изредка лет 7-8, а то и меньше. А Задовна украла 300 миллиардов и до сих пор в верхах сидит прочно. Это как?