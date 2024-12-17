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Вернёт ли Россия свои "замороженные" активы? Шансы оценил экономист Надоршин

Вернёт ли Россия свои "замороженные" активы? Шансы оценил экономист Надоршин

Всё ещё продолжает оставаться весьма острым вопрос наших "замороженных" странами Западами активов – буду ли возвращенные день или "партнёры" Киеве в буквальном смысле решили их украсть и присвоить.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
😁👍😁😁😁😁😁😁😁😁  Активы  ждёт такая  же судьба, как и  золото РИ  в Англии, отданное  туда  в ПМВ  в обмен  на оружие. Но ни оружие, ни  деньги  назад ни РИ, ни СССР, ни РФ  не  получила. Заметьте -  РИ  отдала  деньги своему союзнику  Англии, а  Набиуллина  отдала  заведомо  зная, что  сливает миллиарды  нашим врагам. Укравшему  миллион  дают изредка  лет 7-8, а  то и меньше. А Задовна украла  300 миллиардов  и до  сих пор  в верхах  сидит прочно. Это как?
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