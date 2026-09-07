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Контрафронт

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Россия: 11 человек погибли, шестеро получили ранения и еще несколько пропали без вести в результате...

Россия: 11 человек погибли, шестеро получили ранения и еще несколько пропали без вести в результате схода лавины в Безенгинском ущелье в Кабардино-Балкарской Республике.

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