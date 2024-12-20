ОСТОРОЖНО С ПИРОТЕХНИКОЙ!!!!!!💥 На данную тему инструктор ППП отделения ППП ГКУ ВО 1 отряд ПС Солдатенкова Наталья провела собрание с жителями поселка Панфилово.
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ОСТОРОЖНО С ПИРОТЕХНИКОЙ!!!!!!💥 На данную тему инструктор ППП отделения ППП ГКУ ВО 1 отряд ПС Солдатенкова Наталья провела собрание с жителями поселка Панфилово.