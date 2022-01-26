Внешний вид прооперированной Апиной стал предметом обсуждения в свете

Певица посетила премьеру вместе со взрослой дочерью. Алена Апина с дочерью КсениейСветлана Бондарчук Предоставлено организаторами мероприятияНакануне в театре Crave прошла закрытая премьера сериала «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом в главной роли.
Певица посетила премьеру вместе со взрослой дочерью. Алена Апина с дочерью КсениейСветлана Бондарчук Предоставлено организаторами мероприятияНакануне в театре Crave прошла закрытая премьера сериала «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом в главной роли.
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