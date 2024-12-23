На Смоленщине будет расширена работа отделения РВИО на местном уровне

Как отметил Василий Анохин в социальных сетях, президент России неоднократно отмечал, что без знания прошлого мы будем утрачивать все то, чем дорожим, и на основе чего страна развивается и движется вперед.
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