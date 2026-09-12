Опознаны семь из 13 погибших в ДТП под Архангельском

В ДТП на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» (на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области) погибли 13 человек, в том числе трое детей.
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