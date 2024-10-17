Экс-депутат Юрий Болбочану, осужденный за госизмену, может получить компенсацию

Бывший депутат Юрий Болбочану, приговоренный к 14 годам лишения свободы за государственную измену, но реабилитированный после того, как прокуратура сняла свои обвинения, может получить от государства компенсацию в размере 1,7 миллиона леев.
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