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Царьград

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Суд зарегистрировал иск к Иванову и Захаровой на 1,3 млрд руб

Суд зарегистрировал иск к Иванову и Захаровой на 1,3 млрд руб

Суд в Москве принял иск против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшей жены Светланы Захаровой за коммунальную задолженность в элитной квартире.

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