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Ищенко объяснил, что делает Запад руками украинцев в отношении из РФ «сбежавших россиян»

Ищенко объяснил, что делает Запад руками украинцев в отношении из РФ «сбежавших россиян»

Политический эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на Rutube-канале «Украина.ру» объяснил, что делает Запад руками украинцев в отношении из РФ «сбежавших россиян».

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