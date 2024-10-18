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В Петербурге "НИИ Гриппа" разработает раствор для трансплантаций

В Петербурге "НИИ Гриппа" разработает раствор для трансплантаций

В Петербурге медицина не отстает от современных тенденций и взяла курс на импортозамещение. Больница Святителя Луки нашла специалистов, которые приготовят отечественный консервирующий раствор, необходимый при трансплантации органов.

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