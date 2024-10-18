В Петербурге "НИИ Гриппа" разработает раствор для трансплантаций

В Петербурге медицина не отстает от современных тенденций и взяла курс на импортозамещение. Больница Святителя Луки нашла специалистов, которые приготовят отечественный консервирующий раствор, необходимый при трансплантации органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии