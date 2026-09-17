Кәшифә Тумашеваның кызы Зөмәррә Халитова 100 яшендә вафат булды

Күп еллар Тинчурин театрында баш режиссерлар булып эшләгән данлыклы династия - Кәшифә Җамалетдин кызы Тумашеваның кызы, Равил Рәхим улы Тумашевның сеңлесе Зөмәррә Рәхим Кызы Халитова бүген, 17 сентябрь таңында вафат булган.
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