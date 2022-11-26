Маск заявил, что готов поддержать Десантиса на предстоящих выборах в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что готов поддержать кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.
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