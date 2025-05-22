Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома сухопутных войск

Бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев официально представлен личному составу Сухопутных войск РФ в качестве нового главнокомандующего, сообщили в пресс-службе минобороны.
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