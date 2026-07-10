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Анкудинов о Морозове: «Пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Иван всегда успеет вернуться, его будут ждать с распростертыми объятиями»

Экс‑форвард «Спартака» Андрей Анкудинов высказался о том, то нападающий Иван Морозов решил попробовать свои силы в НХЛ.

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