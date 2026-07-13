В Казани наказали водителя, кидавшего камни в трамвай. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 июля в районе остановки на улице Братьев Касимовых некий автомобилист, выйдя из легковушки, устроил дебош возле трамвайных путей: кидал гальку в трамвай, кричал, показывал неприличные жесты.