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Татар-информ

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В Казани наказали водителя, кидавшего камни в трамвай

В Казани наказали водителя, кидавшего камни в трамвай

В Казани наказали водителя, кидавшего камни в трамвай. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 июля в районе остановки на улице Братьев Касимовых некий автомобилист, выйдя из легковушки, устроил дебош возле трамвайных путей: кидал гальку в трамвай, кричал, показывал неприличные жесты.

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