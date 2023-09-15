Global Look Press/Kremlin Pool Сербия, несмотря на всестороннее давление НАТО со стороны государств – участниц региона, намерена сохранять собственный военный нейтралитет и не станет присоединяться к каким бы то ни было военным организациям.
Global Look Press/Kremlin Pool Сербия, несмотря на всестороннее давление НАТО со стороны государств – участниц региона, намерена сохранять собственный военный нейтралитет и не станет присоединяться к каким бы то ни было военным организациям.
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