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Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет

Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет

Global Look Press/Kremlin Pool Сербия, несмотря на всестороннее давление НАТО со стороны государств – участниц региона, намерена сохранять собственный военный нейтралитет и не станет присоединяться к каким бы то ни было военным организациям.

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