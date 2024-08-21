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"Мы отдаем Донетчину": В Раде бьют тревогу. ВСУ оставляют позиции в Донбассе

"Мы отдаем Донетчину": В Раде бьют тревогу. ВСУ оставляют позиции в Донбассе

В Верховной раде Украины бьют тревогу. Парламентарии указывают на то, что ВСУ оставляют свои позиции в Донбассе из-за нехватки живой силы и боеприпасов: "Мы отдаём Донетчину".

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