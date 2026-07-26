Russia Blasts Ukrainian Drone Mass Casualty Attack On Holiday Camp In Zaporizhzhia Russia has blamed Ukraine for a mass casualty event at a 'holiday camp' in the partly Russian-controlled Zaporizhzhia region on Saturday.
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