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Zero Hedge

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Russia Blasts Ukrainian Drone Mass Casualty Attack On Holiday Camp In Zaporizhzhia

Russia Blasts Ukrainian Drone Mass Casualty Attack On Holiday Camp In Zaporizhzhia

Russia Blasts Ukrainian Drone Mass Casualty Attack On Holiday Camp In Zaporizhzhia Russia has blamed Ukraine for a mass casualty event at a 'holiday camp' in the partly Russian-controlled Zaporizhzhia region on Saturday.

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